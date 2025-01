Operário Caarapoense estreia com empate na Copinha Com um a menos, Tigre do Vale busca empate e estreia com raça na competição

O Operário Caarapoense (OAC) estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate emocionante. Na tarde da última sexta-feira (3), em Santana de Parnaíba, o time enfrentou o América-RN e, mesmo com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, conseguiu segurar o placar em 1 a 1. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo: Fernando abriu o marcador para o time potiguar, enquanto Matheus empatou para o Tigre do Vale.

Na outra partida do Grupo 12, o Juventude-RS venceu o Comercial de Tietê-SP por 1 a 0, assumindo a liderança da chave. Na segunda rodada, marcada para a próxima segunda-feira (6), o OAC enfrentará o Comercial, buscando sua primeira vitória na competição. Já o Juventude encara o América-RN na partida de fundo.

O confronto começou agitado, com o América-RN abrindo o placar logo aos dois minutos. Após um chute de Alan de fora da área, Breno fez a defesa parcial, mas Fernando aproveitou o rebote para colocar o time potiguar em vantagem. O OAC reagiu e teve uma grande chance de empatar aos 31 minutos, quando Matheus cabeceou com perigo após cruzamento de Thiago, mas Lucas, goleiro do América, fez uma defesa impressionante.

Aos 38 minutos, o esforço do Tigre do Vale foi recompensado. Bahia subiu bem em um cruzamento pela direita e ajeitou para Matheus. O camisa 9 dominou na pequena área, girou sobre a marcação e finalizou com precisão para empatar o jogo. A atuação do atacante foi decisiva para manter o Operário na disputa.

No segundo tempo, a partida perdeu intensidade e ficou mais truncada. O cenário ficou ainda mais difícil para o Operário aos 21 minutos, quando o zagueiro Felipe foi expulso após cometer uma falta dura em Davi. Mesmo com um jogador a menos, o time sul-mato-grossense se manteve firme na defesa e ainda criou oportunidades em chutes de fora da área, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.