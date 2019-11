No sufoco, Palmeiras vence Ceará graças à Weverton

Agência Palmeiras Jogadores do Palmeiras comemoram com Weverton defesa de pênalti cobrado por Bergsson

O Palmeiras segue tentando chegar mais perto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), em São Paulo, o Verdão venceu o Ceará-CE por 1 a 0, gol de Zé Rafael, mas quem brilhou foi o goleiro Weverton, defendendo um pênalti e impedindo o empate do Vozão no segundo tempo com, pelo menos, três defesas dificílimas.

Com o resultado, o time paulista agora tem 63 pontos, provisoriamente cinco a menos que o líder Flamengo que enfrenta o Corinthians neste domingo (3) no Maracanã. O Ceará, com 33, ocupa o 15º lugar.

O jogo

O primeiro tempo no Allianz Parque teve o Palmeiras melhor e abrindo vantagem aos 16 minutos. Em boa jogada de Mayke pela direita, o lateral cruzou, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Zé Rafael, na entrada da área, bater no canto e acertar a trave antes de morrer na rede. Depois o Ceará melhorou e passou a assustar e teve a chance do empate aos 38 minutos, em pênalti de Victor Hugo em Chico. Bergson cobrou no canto e Weverton defendeu, para alívio da torcida verde. Nos minutos finais, Valdo teve outra boa chance de empatar, mas cabeceou para fora.

No segundo tempo, o empate esteve nas mãos do Ceará, melhor em toda a etapa, mas parou na noite inspirada de Weverton. Aos 12 minutos, Felipe Baxola entrou driblando na área e cruzou rasteiro. Zé Rafael apareceu na hora para evitar o empate dos cearenses. Na sequência, após contra-ataque rápido, a bola ficou com Baxola, que se livrou da marcação e chutou no ângulo do goleiro Weverton, que voou para fazer ótima defesa. Em seguida, em cruzamento na pequena área, Bergson apareceu para tocar e ver o goleiro palmeirense evitar gol certo.

Aos 42, o maior susto. Em boa jogada pelo meio, Bergson recebeu e marcou o gol de empate, mas o lance, após análise do VAR, foi invalidado por posição irregular, gerando muita reclamação dos cearenses. Já nos minutos finais, o Ceará voltou a pressionar e quase empatou aos 48 minutos, em chute forte de Leandro Carvalho, que viu Weverton fazer mais uma boa defesa na partida e garantir a vitória palmeirense.