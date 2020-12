No G4 da Série B, Cuiabá de 62% de chances de disputar Brasileirão em 2021

Twitter Oficial/Cuiabá EC Cuiabá, de Elton, precisa de bons resultados fora nos próximos jogos para seguir bem colocado

A Série B do Campeonato Brasileiro entrou no seu quarto final e os clubes já fazem contas, seja para mirar o acesso ou evitar o rebaixamento. Nesta, o Cuiabá-MT, com campanha consistente, vê a possibilidade de disputar o Brasileirão em 2021 como real. Segundo cálculos do site Infobola, as quatro vagas em disputa na primeira divisão têm até 13 clubes na luta, mas as pontuações de Chapecoense-SC e América-MG praticamente definem duas delas.

Segundo o Infobola, para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local.

A líder Chapecoense tem 59 pontos e o América, segundo colocado, tem 56. Os dois, considerando os oito jogos que restam, têm 99% de estarei na Série A em 2021. O Cuiabá tem 50 pontos e ocupa a terceira posição até a 31ª rodada, com jogos nesta terça-feira (22), e o Dourado tem 62% de chances de acesso. Quarto colocado com 49 pontos, o Juventude tem 50% de possibilidades de voltar à primeira divisão.

A lista segue e as chances vão diminuindo até chegar ao Cruzeiro, que ainda não vê como palpável o retorno à Série A. Em décimo, o time de Luis Felipe Scolari tem 40 pontos e apenas 4% de chances de acesso. CRB-AL, Vitória-BA e Paraná Clube-PR encerram a lista com mísero 1% para cada.

Para manter as boas chances de acesso, o Cuiabá tem missão complicada nesses dois próximos jogos, ambos fora de casa. Nesta terça, joga no Recife contra o Náutico-PE, que precisa de cada ponto possível para evitar o rebaixamento. Depois, joga contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.