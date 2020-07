Negativo para covid-19, douradense volta aos treinos no Santos

Ivan Storti/Santos FC João Paulo (dir) iniciou nesta quarta os treinos no gramado do CT Rei Pelé

O Santos FC finalizou as avaliações clínicas, físicas e fisiológicas do elenco antes de retornar aos treinos com bola. Antes do contato com a bola, os jogadores passaram por nova bateria de testes para covid-19, entre eles o douradense João Paulo. O goleiro foi um dos últimos a terem os resultados confirmados, junto com o lateral Pará e o meia Madson. Todos testaram negativo para o novo coronavírus e foram liberados para treinos no gramado do CT Rei Pelé.

Ao todo, os jogadores do Peixe realizaram sete dias seguidos de avaliações, sem pausa no último fim de semana. O elenco teve folga na terça e iniciou os treinos com bola nesta quarta (1). João Paulo teve o primeiro contato com treinos com bola, junto com outros goleiros do elenco, entre eles o titular Everson. No período em que esteve em Dourados, durante a licença e depois férias, o jogador seguiu planejamento de treinos individual organizado pelo clube.

Essa dedicação foi elogiada pelo preparador físico José Pedro Pinto, que destacou o desempenho dos atletas durante o trabalho no CT Rei Pelé e mostrou otimismo para a sequência de treinos. “Após todas as avaliações serem finalizadas, nós pudemos concluir que, mesmo com uma parada de três meses e uma semana, os resultados foram bem superiores aos testes realizados no início do ano, quando, de férias, eles pararam por um mês. Mesmo com todas as restrições que tiveram, como não sair de casa e cumprir regras de proteção social, nossos atletas voltaram em um nível físico melhor do que o apresentado na pré-temporada”, afirmou José Pedro.