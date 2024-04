Figueirense, Ypiranga e Volta Redonda começam Série C do Brasileiro com vitórias

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação/Figueirense FC Figueirense estreou com vitória em casa sobre o Ferroviário

A Série C do Campeonato Brasileiro começou no sábado (20) com quatro jogos, teve outros três no domingo (21) e continua nesta segunda-feira (22) com mais duas partidas. A rodada de abertura só será encerrada na quarta (24), quando Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa-MA se enfrentam em Goiás.

Nesta segunda, a Ferroviária-SP recebe o ABC-RN em Araraquara, e o Confiança-SE joga com o Londrina-PR, em Aracaju.

No sábado, o Athletic-MG surpreendeu o Caxias-RS com uma goleada por 4 a 0 no campo do adversário. Outro visitante que se deu bem foi o Volta Redonda-RJ: ganhou do Remo-PA por 2 a 1, em Belém.

No mesmo dia, o Ypiranga-RS derrotou o CSA-AL por 3 a 1 em Erechim e o Tombense-MG venceu o São José-RS por 1 a 0, em Tombos.

No domingo, o Figueirense-SC superou o Ferroviário-CE por 2 a 1 em Florianópolis. No Aflitos, em Recife, Náutico-PE e São Bernardo-SP ficaram no 1 a 1. Já em Fortaleza, o anfitrião Floresta-CE foi batido pelo Botafogo-PB por 2 a 1.

Premiação Maior

A Terceira Divisão nacional tem representantes de 15 Estados que incluem as cinco regiões do País.

Neste ano, a CBF dará uma premiação recorde para os participantes da competição. A entidade vai distribuir R$ 26,5 milhões aos clubes entre premiações e cotas. O valor é 47% superior ao do ano passado.

Além de pagar premiação recorde, a CBF ainda vai investir cerca de R$ 45 milhões na organização da Série C de 2024 (transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização das partidas).