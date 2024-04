Copa do Brasil retorna na próxima terça-feira a terceira fase

Rogério Vidmantas

Staff Images/CBF Copa do Brasil tem 32 times na terceira fase e os confrontos acontecem até 23 de maio

A terceira fase da Copa do Brasil começa na próxima terça-feira (30) com os primeiros jogos da rodada de ida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das duas rodadas, com jogos até o dia 23 de maio, quando os times classificados para as quartas de final estarão definidos.

A partir desta etapa, será adotado o formato de jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis.

Os mandantes das partidas de volta são: Criciúma, Vitória, Vasco, Ceará, Grêmio, Juventude, Fluminense, Amazonas, Cuiabá, Atlético-GO, São Paulo, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Corinthians e Sport.

A rodada de ida começa no dia 30 com Bahia e Criciúma, às 18h (MS), na Arena Fonte Nova. No Estádio Germano Krüger, às 19h (MS), jogam Operário-PR e Grêmio. Às 20h30 (MS), na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o Sport.

