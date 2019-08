Náutico vence clássico e avança na liderança do Grupo A

Léo Lemos/Náutico Náutico venceu clássico, impediu avanço de rival e terminou na liderança da chave

A liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro mudou de dono. Na última rodada da primeira fase, o Náutico-PE tomou o lugar do Sampaio Côrrea-MA e avançou na liderança. O Timbú venceu o clássico com o Santa Cruz-PE por 3 a 1 e, de quebra, ainda evitou com o adversário se classificasse. Imperatriz-MA e Confiança-SE completaram o G4 e vão brigar pelo acesso na próxima fase. Embaixo, o Rio Grande do Norte perdeu os dois representantes com a queda do Globo-RN, se juntando ao já rebaixado ABC-RN.

Recife

O Timbu ratificou o primeiro lugar do Grupo A com vitória. Jogando nos Aflitos, bateu o Santa Cruz por 3 a 1, com gols de Diego, Jean Carlos e Jhonnatan. O gol do Santinha foi marcado por Augusto. Com o resultado, o Náutico avança em primeiro do grupo para as quartas de final, com 33 pontos. Já o Tricolor terminou fora da zona de classificação, com 25 pontos.

Fortaleza

De forma heroica, o Confiança conseguiu a classificação para as quartas de final. Fora de casa, no Estádio Presidente Vargas, o Dragão empatou em 2 a 2 com o Ferroviário-CE, garantindo o quarto lugar do Grupo A. Chegando a estar perdendo por 2 a 0 - Januedo e Mazinho marcaram -, a equipe sergipana marcou com Ítalo e Altemar e garantiu a vaga. Com o empate, o Ferroviário ficou na quinta colocação, com 25 pontos. Em quarto, o Confiança terminou a primeira fase com 26 somados.

São Luís

O Imperatriz selou sua classificação às quartas da Série C com um triunfo fora de casa. No Estádio Castelão, o Cavalo de Aço venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, carimbando a classificação às quartas. O gol do jogo foi marcado por Rayllan. Assim, o Sampaio termina na vice-liderança, com 31 pontos. O Imperatriz-MA vem logo atrás, em terceiro, com 28 somados.

Ceará Mirim

No Estádio Manoel Barretto, o Globo precisava vencer o rebaixado ABC para escapar da degola, mas não conseguiu. Quem se deu melhor - na medida do possível - foi o time visitante que, com dois gols de Wallyson, todos no segundo tempo, venceu por 2 a 0. Tanto Globo quanto ABC terminaram nas duas últimas colocações do Grupo A, o primeiro com 16 e o segundo com 18 pontos, e acabaram rebaixados para a quarta diivisão.

Campina Grande

No Estádio Amigão, o Treze-PB empatou em 2 a 2 com o Botafogo-PB, impedindo que o rival passe de fase. Eduardo e Dija Baiano marcaram para o Treze. Rogério e Nando fizeram os do Belo. Com o empate, nenhum dos dois conseguiu avançar. O Treze-PB terminou em oitavo, com 19 pontos no Grupo A. O Botafogo ficou em sexto, com 25.