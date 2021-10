Náutico marca no fim, bate Operário e encerra série de derrotas

Joao Vitor Rezende Borba/Operário Ferroviário EC Náutico buscou no fim os gols que encerraram uma série de derrotas na Série B

A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira (1) com apenas uma partida e virada pernambucana. Operário-PR e Náutico-PE se enfrentaram em Ponta Grossa, e, com dois gols já nos minutos finais, o Timbu bateu o Fantasma por 2 a 1 e garantiu três pontos na tabela de classificação – com 38, ocupa o nono lugar neste momento. A equipe paranaense, com 34, aparece na 12ª posição.

O jogo

A partida no Estádio Germano Krüger começou com os dois times se lançando ao ataque em busca do gol. As primeiras boas chances foram do Operário, com Alex Silva. Em uma delas, o lateral recebeu de Marcelo e encheu o pé para mandar de fora da área e exigir boa defesa de Anderson. Em outra, o camisa 2 quase completou rebote para o fundo das redes, mas a bola explodiu na trave. Buscando espaços, o Náutico quase marcou aos 21, quando Júnior Tavares cobrou falta na área, e Vinícius finalizou para o gol, mas viu Thiago Braga fazer ótima intervenção. O Fantasma se manteve ofensivo e a resposta foi logo em seguida. Na marca dos 25, Djalma Silva bateu falta de muito longe, a bola desviou em Hereda e entrou: 1 a 0.

O segundo tempo seguiu com o jogo lá e cá. Alan acertou a trave logo no começo e quase ampliou para o Operário. Marcelo e Rodolfo Filemon também levaram perigo pelo lado dos donos da casa, mas sem sucesso nas finalizações. Atrás no marcador, o Náutico também foi arriscando e empatou o jogo já na marca dos 39 minutos, em cobrança de pênalti de Vinícius. Embalado, o Timbu virou no lance seguinte, quando Caio Dantas aproveitou cruzamento de Júnior Tavares e mandou para o fundo das redes, decretando a virada e fechando o placar em 2 a 1.