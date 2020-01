Na estreia, Corumbaense aposta em futebol ofensivo contra o MAC

Leonardo Cabral/Diário Corumbaense Corumbaense começa o Estadual jogando em casa contra o MAC

O Corumbaense estreia no Campeonato Estadual neste domingo (26) contra o Maracaju AC em busca do seu terceiro título, o último conquistado em 2017. Como joga no Estádio Arthur Marinho, liberado pelo MPE no início da semana, o técnico Samuel Cândido, estreando no Carijó, aposta em um futebol ofensivo para vencer o vice-campeão da Série B em 2019.

Pela primeira vez comandando um time no futebol sul-mato-grossense, Cândido entende que jogar no ataque pode ser o caminho para chegar entre os primeiros colocados. “Vamos jogar um futebol agressivo e iremos encarar todas as partidas como decisivas”, resumiu em conversa com o Diário Corumbaense.

A preparação começou no primeiro fim de semana do ano, mas o curto período não parece preocupar o treinador. “O pouco tempo que tivemos para trabalhar está sendo bem aproveitado não só por mim, como toda a comissão técnica e o grupo, principalmente, a motivação é grande”, completou.

Lesionados

Apesar da disposição do técnico em jogar no ataque, a montagem do sistema ofensivo é justamente o maior problema. Os atacantes Williams Recife e Patrick são dúvidas e Dudu está descartado. Problemas que não tiram a confiança do treinador. “O nosso primeiro objetivo na competição é a vitória dentro de casa e a soma dos três primeiros pontos. O grupo tem assimilado aquilo que repassamos, e espero que eles entrem numa crescente porque estamos encarando as partidas como decisivas desde o primeiro amistoso realizado na semana passada”, concluiu.