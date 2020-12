Max Verstappen vence o último GP da temporada 2020 de Fórmula 1

Twitter Oficial/Red Bul Racing Verstappen dominou o GP de Abu Dhabi de ponta a ponta

A temporada 2020 da Fórmula 1 terminou neste domingo (13) sem vitória da Mercedes. O lugar mais alto do pódio foi de Max Verstappen, da Red Bull Racing, conquistou facilmente a vitória no Grande Prêmio de Abu Dhabi, enquanto a campeã escuderia alemã teve um dia ruim.

O holandês, que largou na primeira posição do grid, liderou todas as voltas até completar a linha de chegada com vantagem de15s9 sobre Valtteri Bottas, da Mercedes. O campeão mundial Lewis Hamilton, que teve dificuldades com o equilíbrio de seu carro durante a corrida, foi o terceiro em seu retorno após ausência forçada pelo novo coronavírus.

A vitória de Verstappen na pista de Yas Marina foi a décima de sua carreira e a segunda nesta temporada. De quebra, ele ainda negou a Hamilton a sua 12ª vitória do ano, o que teria feito de 2020 sua temporada de maior sucesso. Já o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi terminou a prova em 19º lugar, correndo pela Haas.