Londrina e Remo avançam e completam zona de classificação da Série C do Brasileiro

Rogério Vidmantas

Capital News



Reginaldo Junior/Londrina EC Londrina garantiu a vaga com vitória em casa sobre o Náutico

Fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas vagas na segunda fase que ainda estava em disputa foram conquistadas pelo Londrina-PR e Remo-PA, que venceram na 19ª e última rodada, neste sábado (24). Botafogo-PB, Athletic Club-MG, Ferroviária-SP, São Bernardo-SP, Ypiranga-RS e Volta Redonda-RJ já estavam classificados antecipadamente.

O Remo ficou com a vaga mesmo empatando sem gols com o lanterna São José-RS, sendo beneficiado pelas derrotas de Náutico-PE e Figueirense-SC.

Já o Londrina fez o dever de casa. No Estádio do Café, recebeu o Náutico em disputa direta por lugar no G8 e venceu por 3 a 2. No primeiro tempo, Rafael Longuine abriu o placar ára o Tubarão, Bruno Mezenga igualou para o Timbu e Everton recolocou o time da casa na frente. Na etapa final, Gustavo Maia empatou para os pernambucanos, mas aos 45 minutos Maurício decretou a vitória e classificação do Londrina.

Na parte de baixo, Sampaio Corrêa-MA e Aparecidense-GO completaram a zona de rebaixamento, junto com Ferroviário-CE e São José, todos na Série D em 2025.

Segunda Fase

Os oito classificados são divididos em dias chaves de quatro e se enfrentam, dentro dos grupos em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada lado garantem o acesso. O primeiro colocado dos dois grupos decidem o título da Série C nos dias 13 e 20 de outubro.

Em um grupo estão Botafogo, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Na outra chave se enfrentam Athletic Club, Ferroviária, Ypiranga e Londrina.