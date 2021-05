Juventude AG enfrenta Atlântico no primeiro jogo em casa na LNF

Franz Mendes Técnico Lucas Chioro comanda o time pela primeira vez na Liga Nacional de Futsal

Dia de estreia em casa do Juventude AG na Liga Nacional de Futsal. Em seu terceiro jogo na competição, o time douradense enfrenta o Atlântico-RS, um dos clubes mais tradicionais do futsal brasileiro. A partida, no Ginásio da Unigran, começa às 17h e terá Fabiano dos Santos como árbitro principal e Paulo Augusto Malaquias como árbitro auxiliar. Karina Carvalho Rocha é a anotadora e Adanclei Neves Barros o cronometrista, todos de Mato Grosso do Sul.

A situação do JAG e do time de Erechim na classificação é semelhante, ambos dividindo a sexta posição do Grupo B com três pontos. A diferença é que o Juventude jogou duas vezes, vencendo o Joinville-SC e perdendo para o Marreco Futsal-PR. O Atlântico, em três jogos, perdeu para o Assoeva-RS e ACBF-RS e venceu na última rodada o Blumenau Futsal-SC. ACBF lidera a chave com sete pontos, seguido por Cascavel-PR, Joinville e Blumenau, todos com seis pontos. Assoeva é o quinto colocado com quatro pontos.

A partida entre Juventude AG e Atlântico pode ser acompanhada apenas pela LNF TV no sistema pay-per-view. A transmissão será feita também pela MS Web Rádio e Javé Web Rádio.

Técnico de volta

No Juventude AG a maior novidade é o retorno do comando técnico ao banco de reservas. O técnico Lucas Chioro e o auxiliar Edson dos Anjos não estiveram nos primeiros dois jogos por estarem com diagnóstico positivo para covid-19. Após o período de isolamento, refizeram os testes na última quinta-feira (27) e foram liberados. Em quadra, o goleiro Bigode e o fixo Paulinho foram liberados pelo Departamento Médico e estão à disposição. Apenas o pivô Simi segue em recuperação, mas pode estar na partida seguinte.

Segundo o técnico, depois dos dois primeiros bons jogos como visitante, o Juventude AG faz o seu primeiro jogo em casa contra um grande adversário. “Estreia da cidade de Dourados na Liga Nacional de Futsal não poderia ser melhor. Receber um grande clube, de muita tradição com jogadores renomados e consagrados. Vai ser um grande desafio para nós e esperamos fazer um grande jogo. E é o que procuramos, o crescimento do Juventude AG enfrentando grandes adversários”, analisou Lucas Chioro.