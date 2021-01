Juventude AG confirma ala Pimpolho para Liga Nacional de Futsal

Tamanho do texto

Divulgação Pimpolho é ala, foi campeão da Liga e da Libertadores pelo Brasil Kirin, de Sorocaba

O elenco do Juventude AG para a disputa da temporada 2021, incluindo a Liga Nacional de Futsal ganhou mais dois nomes nesta sexta-feira (8). O clube douradense confirmou a contratação do ala direito Pimpolho e do ala esquerdo Samuka que se juntam ao pivô Simi, o goleiro Thiago Soares e o ala Kris, já contratados.

Luiz Henrique Neves, nome de batismo de Pimpolho, é amazonense e tem 25 anos. Apesar da idade, tem larga experiência no futsal, defendendo a Seleção Brasileira Sub-20. Foi campeão da Liga de Futsal e da Libertadores jogando ao lado do craque Falcão pelo Brasil Kirin entre 2014 e 2015. Depois jogou pelo Magnus Futsal antes de defender clubes da Espanha, República Tcheca e seu último time, na temporada passada, foi o AEK Lanarca, do Chipre.

Samuka, 25 anos, é o primeiro atleta sul-mato-grossense do elenco. Nascido em Campo Grande, o jogador já defendeu o Juventude AG na Copa Morena de 2019. Antes jogou pelo ABC, Goiás-GO, UCDB e na temporada passada pelo Grupo Santos/LRV.

Outros atletas serão anunciados nos próximos dias e a apresentação do elenco, antes marcada para início de fevereiro, pode ser antecipada, já que a Taça Brasil, que acontece em Tubarão e o Juventude AG tem vaga garantida, será disputada no próximo mês. O assunto ainda está sendo discutido entre a diretoria e a Comissão Técnica.

O Juventude AG será o primeiro clube sul-mato-grossense a disputar a Liga Nacional de Futsal, a principal competição do país, enfrentando adversários tradicionais, como o Corinthians, Joinville-SC, Minas Tênis Clube-MG, São José Futsal-SP, Brasília-DF, Cascavel Futsal-PR e o atual campeão, Magnus Futsal.