Jogo entre Brasil e Venezuela sai do Mané Garrincha para o Morumbi

Lucas Figueiredo/CBF Seleção volta ao Morumbi após a estreia da Copa América, em 2019

Alteração nos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias: saí Brasília e entra São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (1) mudança no local da partida entre Brasil e Venezuela pela terceira rodada, em novembro. O confronto que aconteceria no Estádio Mané Garrincha será disputado no Estádio do Morumbi. Vai ser o segundo jogo da Seleção na Capital paulista, já que a estreia, na próxima sexta-feira (9) será na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

A alteração da sede da partida obedeceu aos critérios de qualidade de gramado, prioridade da CBF na escolha dos estádios onde joga a Seleção Brasileira, e de melhores opções de logística, uma vez que a malha aérea encontra-se reduzida devido à pandemia e a cidade de São Paulo recebe um maior número de voos nacionais e internacionais.

De acordo com a avaliação da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios (CNIE), órgão da Diretoria de Competições da CBF, a nota do gramado do Morumbi alcançou 9,5, enquanto a do Mané Garrincha ficou em 6,1. Vistorias realizadas pela equipe técnica indicaram ainda que, dentro do período faltante para o jogo, não haveria mudança significativa no cenário.

Brasil e Venezuela se enfrentam no dia 13 de novembro, uma sexta-feira, às 20h30 (MS). Quatro dias depois, a Seleção Brasileira fará a quarta partida pelas Eliminatórias diante do Uruguai, em Montevidéu. Nas duas primeiras rodadas, o Brasil enfrenta a Bolívia e, em Lima, joga contra o Peru.