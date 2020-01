João Paulo é relacionado para jogo do Santos em Campinas

Divulgação/Santos FC Goleiro douradense segue no Santos para mais uma temporada entre os profissionais

O Santos FC faz nesta segunda-feira (27) seu segundo jogo no Campeonato Paulista. Depois do empate sem gols com o RB Bragantino, o Peixe vai à Campinas enfrentar o Guarani e, entre os relacionados, o douradense João Paulo foi convocado pelo técnico português Jesualdo Ferreira. O Santos está na segunda posição do Grupo A com um ponto. A chave é liderada pelos Oeste, que venceu na primeira rodada e tem três pontos.

Para o jogo no Estádio Brindo de Ouro, João Paulo será uma das opções para o gol, junto com Vladimir, que retorna ao clube após temporada no Avaí-SC, caso o titular Everson não possa ser escalado.

Levado pela Soccer Union ao Santos em 2013 e no elenco profissional do clube desde 2017, João Paulo encara sua quarta temporada seguida depois de sair das categorias de base, onde conquistou diversos títulos, inclusive uma Copa São Paulo de Juniores. Em 2019, foi relacionado em quase todos os jogos por Jorge Sampaoli, ficando fora apenas no período em que esteve contundido entre junho e agosto.