Itabaiana e Retrô saem na frente pelo acesso à Série C do Brasileiro

Rogério Vidmantas

Arthur Aragão/AOI Itabaiana começa as quartas de final na frente do Treze com vitória em casa

Depois do Maringá-PR, que venceu no sábado (24), mais dois times saíram em vantagem nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos jogos deste domingo (25), Retrô-PE e Itabaiana-SE venceram suas partidas de ida e estão em vantagem para garantir o acesso à Série C. Com a vitória, podem até empatar que sobem de divisão. Entre Anápolis-GO e Iguatu-CE, o primeiro jogo terminou empatado.

Os jogos de volta serão disputados no próximo fim de semana. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.

Vitória sergipana

O Itabaiana obteve o melhor resultado da rodada de dia com 3 a 1 sobre o Treze-PB, no Etelvino Mendonça. O placar foi definido ainda no primeiro tempo. Cleiton fez o primeiro do Tremendão aos cinco minutos. Gustavo Schutz ampliou aos 33, e Kadu Barone marcou o terceiro dos sergipanos aos 40. Thiaguinho descontou para o Galo da Borborema nos acréscimos. O Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), recebe o duelo decisivo, no próximo domingo (1º), às 15h (MS).

Triunfo pernambucano

Contra o Brasiliense-DF, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o Retrô-PE ganhou por 1 a 0. Mascote balançou as redes para a Fênix de Camaragibe aos 15 minutos do primeiro tempo. Os adversários se enfrentam no domingo (1º), às 14h30 (MS), na Boca do Jacaré, em Brasília. O Retrô, clube fundado em 2016, busca participar da Série C pela primeira vez em sua história. Já o Brasiliense quer retornar à Série C, da qual está longe desde 2013.

Empate

No Estádio Jonas Duarte, Anápolis e Iguatu ficaram no 1 a 1. Otacílio Marcos abriu o placar para os visitantes, aos seis minutos do segundo tempo, enquanto André, dois minutos depois, deixou tudo igual para o Galo da Comarca. Diante de sua torcida, o Iguatu terá a chance de derrotar o Anápolis, no Morenão, na cidade de Iguatu (CE), às 15h (MS), no sábado (31).