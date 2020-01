Igor Vilela está de volta ao Operário para disputa do Estadual

Tamanho do texto

Divulgação/Operário FC Meia Igor Vilela estava no grupo de atletas que passou por exames médicos nesta sexta

O Operário FC ainda não divulgou o elenco que vai disputar o Campeonato Estadual, mas parte dos jogadores contratados iniciou exames médicos para a pré-temporada. A informação, postada na página oficial do clube neste sábado, mostra pelo menos o retorno de um dos campeões estaduais em 2018. O meia Igor Vilela aparece em uma das fotos com o médico Valdir Torres, responsável pela avaliação médica dos jogadores feita nesta sexta-feira (3).

Igor defendeu o Operário no biênio 2017/18 e foi um dos destaques na conquista do título após jejum de 21 anos do Galo. Depois defendeu clubes de divisões inferiores de Portugal e retorna ao futebol sul-mato-grossense para a temporada 2020.

Segundo o técnico Glauber Caldas, os primeiros treinos começaram sexta (3) e não param até início do campeonato. Todos os jogadores estão fazendo a bateria de exames médicos, para depois aprovados assinarem seus contratos em seguida, a apresentação total do elenco deve acontecer nos próximos dias.

O Operário estreia no Campeonato Estadual no dia 2 de fevereiro contra a SE Pontaporanense. Mandante da partida, o Galo espera poder jogar no Estádio Morenão, mas esse ainda precisa ser liberado pelo Ministério Público Estadual (MPE) para receber jogos da competição.