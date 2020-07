Hamilton ignora chuva e faz melhor tempo para GP da Estíria

Tamanho do texto

Twitter Oficial/Fórmula 1 Hamilton mostrou o motivo de ser o melhor piloto da atualidade e, mesmo com muita chuva, fez o melhor tempo

Muita chuva no treino classificatório para o GP da Estíria neste sábado (11), no circuito de Spielberg, na Áustria, mas nada que atrapalhasse o favoritismo de Lewis Hamilton, da Mercedes, em conquistar a primeira pole-position da temporada. O inglês cravou 1m19s273 e foi 1s216 mais veloz do que o segundo colocado Max Verstappen, da RBR. A pole de Hamilton foi a de número 89 na carreira, ampliando o próprio recorde.

A tomada de tempo teve um atraso de 46 minutos devido o mal tempo e a pista molhada persistiu durante as três etapas de classificação. A McLaren apareceu na terceira posição, com Carlos Sainz Jr, melhor posição do piloto em um grid de largada, deixando o líder da temporada, o finlandês Valtteri Botas, da Mercedes, em quarto.

Completando as dez primeiras posições, está a quinta posição de Esteban Ocon, melhor colocação da Renault num grid desde o GP da Itália de 2019, quando Daniel Ricciardo ocupou esse lugar. Depois aparecem, na ordem, Alexander Albon (RBR), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren) e Sebastian Vettel (Ferrari). Na pista, Norris foi o sexto colocado, mas, punido por não respeitar uma bandeira amarela no treino livre, perdeu três posições e caiu para nono.

O GP da Estíria tem largada neste domingo (12), às 9h10 (MS) com transmissão ao vivo pela TV Globo.