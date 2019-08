Guarani e América fecham primeiro turno da Série B com vitórias

Twitter Oficial/Guarani FC Vitória sobre o Londrina não tira o Guarani da última posição da Segundona

Terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (28) foram realizados os dois últimos jogos da 19ª rodada, mas sem alterar posições relevantes. Em Sorocaba, o América-MG manteve a sequência de sete jogos sem perder e derrotou o São Bento-SP por 2 a 0. Em Campinas, o lanterna Guarani voltou a vencer e deu fim à série de quatro derrotas consecutivas. A vítima do Bugre foi o Londrina-PR.

Sorocaba

Mesmo atuando longe de Belo Horizonte, o América-MG começou com tudo o primeiro tempo diante do São Bento-SP e definiu a vitória antes do intervalo. Logo aos seis minutos, o lateral-esquerdo João Paulo arriscou de fora da área. A bola explodiu na trave e sobrou para Marcelo Toscado, que mandou para o fundo das redes. Oito minutos mais tarde, João Paulo mandou outra bomba de fora da área. Dessa vez, a bola morreu no fundo do gol, aumentando a vantagem do Coelho para 2 a 0, placar final da partida.

O América chegou ao sétimo jogo sem saber o que é derrota, foi aos 24 pontos e encerrou o primeiro turno da Série B na 13ª colocação. Já o São Bento, tem 19 pontos e está em 18ª, na zona de rebaixamento para a Série C.

Campinas

Apesar de jogar no estádio Brinco de Ouro, o Guarani viu o Londrina partir para cima no começo do primeiro tempo. Aos 17 minutos, Felipe Vieira bateu falta para dentro da área, e Júnior Pirambu desviou de cabeça para o gol. No entanto, o goleiro Klever foi no canto para fazer boa defesa. O Bugre tentava sair um pouco mais e, aos 25, deu certo. A bola foi tocada para Davó na direita, mas o atacante acabou sendo derrubado pelo goleiro César dentro da área. Na cobrança do pênalti, Arthur deslocou o camisa 1 paranaense e abriu o marcador para os donos da casa, marcando o único gol da vitória bugrina.

Com o resultado, o Bugre chegou aos 16 pontos, mas ainda é o lanterna da Série B do Brasileirão. O Londrina emplacou a sua terceira derrota seguida, se mantém com 25 pontos e se afasta do G4 onde chegou a ocupar lugar. Agora está na 11ª colocação na tabela.