Guanandizão pode ser entregue em abril

Edemir Rodrigues/Portal MS Secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis

Conforme o secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, as a última previsão, era que a entrega aconteceria em maio. O secretário visitou a praça de esportes na tarde de quinta-feira (16). “O teto está pronto, a parte elétrica e as cadeiras foram assentadas e o piso está sendo feito. Em abril deve ficar pronto e em junho vamos poder receber jogo da Seleção Brasileira de Vôlei”, comemorou.

Com a reforma, segundo a assessoria, o local voltará a abrigar, além de eventos da Seleção Brasileira de Vôlei, grandes partidas de futsal, competições esportivas escolares e universitárias e eventos culturais e religiosos.

Edemir Rodrigues/Portal MS Carlos Alberto visitou a praça de esportes na tarde de quinta

Investimento

A reforma e adequação inclui também a recuperação da parte hidráulica, vestiários, alojamentos, banheiros, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo. Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança. Foram disponibilizados R$ 1,8 milhão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por determinação do governador Reinaldo Azambuja

História

Inaugurado em 1984, o Guanandizão foi palco de eventos importantes como a partida Brasil x Portugal pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e o show do cantor Roberto Carlos, em 2013 – o último evento realizado antes da interdição.