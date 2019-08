Grêmio vira, elimina Palmeiras e está na semifinal da Libertadores

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Everton marcou o primeiro gol gremista e fez a jogada do segundo

O Grêmio reverteu os prognósticos e segue na Libertadores eliminando o, até então, favorito Palmeiras. Nesta terça-feira (27), em São Paulo, o Tricolor devolveu a derrota sofrida na ida e, melhor, por 2 a 1, placar suficiente para garantir a classificação para a semifinal. No agregado, a disputa terminou 2 a 2, mas os gaúchos levaram vantagem no saldo qualificado.

O adversário por um lugar na decisão sai nesta quarta, em Porto Alegre. O Flamengo venceu a ida por 2 a 0 e abriu boa vantagem sobre o Internacional. O Colorado precisa de uma vitória por três gols de vantagem para ficar com a vaga.

O Jogo

No Estádio do Pacaembu, o Palmeiras começou melhor e a vantagem que trouxe do primeiro jogo aumento aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Thiago Santos disputou a bola com o goleiro Paulo Victor e a sobra ficou com Luis Adriano, que abriu o placar. O Grêmio voltou para o jogo em duas falhas da defesa verde. Aos 17, em cobrança de falta da intermediária, Éverton apareceu por trás da zaga livre e, quase sem ângulo, empatou o jogo. Quatro minutos depois, o mesmo Éverton tentou jogada pelo meio, Luan se atrapalhou com o goleiro Weverton e a bola sobrou limpa para Alisson virar o placar e passar a vantagem ao Grêmio.

Depois o Palmeiras tentou o empate, mas esbarrou na falta de pontaria de Willian. Na primeira chance, aos 41, Kannemann tirou de cabeça a cobrança de falta de Scarpa, e Willian pegou de primeira para acertar a trave. No lance seguinte, em novo levantamento, Paulo Victor saiu errado, Willian desviou e a bola passou muito perto do canto esquerdo.

Na etapa final, o Grêmio manteve a estratégia de manter o Palmeiras longe da área e explorar os contra-ataques. Com Deyverson centralizado, o time verde passou a apostar nas bolas áreas e pouco assustou Paulo Victor. O Tricolor até ficou mais perto do terceiro gol, principalmente nos minutos finais. Mas não foi necessário, já que o placar de 2 a 1 do primeiro tempo foi definitivo.