Grêmio e São Paulo abrem duelo tricolor por lugar na final da Copa do Brasil

Marcello Zambrana/AGIF/CBF Grêmio tenta mais um título na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo nunca venceu a competição

A semifinal tricolor da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (23) em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo se enfrentam pela rodada de ida, às 20h30 (MS), com arbitragem carioca. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correa. Rodrigo Nunes de Sá é o responsável pelo árbitro de vídeo.

Os dois times chegam para o duelo em momentos diferentes. Para os gaúchos, a competição representa a esperança mais próxima de um título na temporada, já que a equipe foi eliminada da Copa Libertadores e está na quinta colocação no Brasileirão, a 11 pontos do líder, que é justamente o São Paulo.

Para a partida, o treinador Renato Portaluppi conta com o reforço do zagueiro Walter Kanneman para atuar na zaga ao lado de Geromel. No entanto, os gremistas possuem cinco desfalques para o jogo. Pinares, Luiz Fernando e Robinho, estão fora porque atuaram no torneio por outros clubes, enquanto Alisson e Orejuela ocupam o departamento médico.

Do lado são-paulino, a luta é por uma conquista inédita. O São Paulo jamais venceu a Copa do Brasil. Sem grandes desfalques, o time de Fernando Diniz chega motivado para a partida depois de uma grande vitória na quarta-feira passada (16), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A única dúvida é o retorno do atacante Luciano, que está recuperando de uma lesão e por conta disso é presença incerta para a partida.