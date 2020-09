Grêmio bate Universidad e garante classificação na Libertadores

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor fez 2 a 0, devolvendo a derrota sofrida no Chile no primeiro turno

O Grêmio está garantido na fase de oitavas de final da Libertadores. O Tricolor recebeu o Universidad Católica-CHI nesta terça-feira (29) em Porto Alegre pela quinta rodada e venceu por 2 a 0, gols de Pepê e Rodrigues, ambos no segundo tempo, devolvendo a derrota no primeiro turno. Pouco antes da partida, os zagueiros Geromel e Kannemann testaram positivo para Covid-19 e desfalcaram o time gaúcho.

A vitória deu ao Imortal a liderança isolada do Grupo E com dez pontos, já que na outra partida da chave, América de Cali-COL e Internacional ficaram no 0 a 0. O Colorado é segundo com oito pontos, seguido pelo time colombiano com cinco, ambos disputando a segunda vaga na última rodada.

O jogo

O primeiro tempo na Arena do Grêmio foi equilibrado e sem gols. Os chilenos assustaram aos quatro minutos. Pinares cobrou escanteio na marca penal, Aued chegou para finalizar de primeira, obrigando Vanderlei a grande defesa e impedir o gol adversário. A melhor chance gremista surgiu aos 12 minutos. Pepê tocou para Bruno Cortez, que fez um cruzamento na medida para Diego Souza - o centroavante desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave esquerda dos chilenos.

Aos 35’, o Tricolor levou perigo a meta chilena com Orejuela, que do bico da área, soltou a bomba, obrigando Dituro a fazer uma boa defesa. Respondendo ao ataque, o Católica chegou desta vez com Puch, que rolou para Lezcano na direita, mas David Braz chegou de carrinho e cortou a escanteio. Depois de uma nova jogada construída pelos adversários, foi a vez de Fuenzalida cruzar para Zampedri. Braz cortou novamente.

O Grêmio iniciou muito bem o segundo tempo, sendo efetivo e abrindo o placar logo no minuto inicial. Robinho cruzou da direita, Diego Souza, de costas fez o passe para Pepê, que cortou para a perna direita e chutou no canto direito de Dituro, abrindo o placar. Em resposta, logo em seguida, os chilenos chegaram com um cruzamento perigoso dentro da área. Zampedri subiu para desviar de cabeça, mandando para fora.

Os gremistas pressionaram e chegaram por vezes ao ataque. E foi em uma dessas oportunidades, aos 17 minutos, que o Grêmio ampliou o placar com Rodrigues. O zagueiro começou a jogada no campo de defesa, a bola chegou a Alisson, que fez uma grande jogada e cruzou para a pequena área. Lá, apareceu o camisa 13 para completar e marcar um golaço, assinalando o segundo gremista. O Universidad ainda tentou descontar com Lanaro, que subiu para desviar de cabeça uma cobrança de falta, mas Vanderlei defendeu e o jogo terminou com 2 a 0.