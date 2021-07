Goiás vence Operário em casa e entra provisoriamente no G4 da Série B

Heber Gomes/AGIF/CBF Com vitória, Goiás agora torce por resultados favoráveis na sequência da rodada

Na abertura da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás-GO fez o dever de casa e venceu o Operário-PR por 1 a 0, nesta sexta-feira (30). O resultado coloca o Esmeraldino provisoriamente no G4 da competição, agora com 26 pontos somados. Já o Fantasma tem 21 e ocupa a oitava colocação.

O jogo

Depois de 45 minutos de poucas emoções no Hailé Pinheiro, o placar seguiu zerado para o intervalo. A melhor chance do primeiro tempo de jogo foi do time visitante que, aos 26 minutos, viu Leandrinho ser derrubado dentro da área. Pênalti marcado, mas cobrança desperdiçada por Ricardo Bueno. Já com a bola rolando, o Goiás assustou em arremate de Caio Vinícius, que parou em Simão. Enquanto Rafael Chorão tentou para o Fantasma e dessa vez Tadeu foi quem evitou o gol.

Na volta do intervalo, o Esmeraldino precisou de apenas quatro minutos para, enfim, balançar as redes. Após cobrança de falta de Elvis, o goleiro adversário deu rebote e Rezende aproveitou a sobra para soltar o pé: 1 a 0. Com o placar aberto, o time da casa ainda teve chances de ampliar a contagem, principalmente na parte final do confronto, em arremates de Alef Manga, mas novamente Simão e o lateral Fabiano salvaram o Operário.