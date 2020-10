Gerson Conte alega problemas pessoais e deixa o Águia Negra

Franz Mendes Gerson Conte conversa com jogadores após empate com Goiânia, seu último no comando do Águia Negra

Durou pouco a passagem de Gelson Conte pelo comando técnico do EC Águia Negra. Alegando problemas pessoais, o agora ex-técnico pediu demissão nesta segunda-feira (5), o que foi aceito pela diretoria. O lugar volta a ser ocupado por Rodrigo Cascca, campeão em 2019 e que estava no clube até a paralisação das competições, em março. Ele chega à Rio Brilhante na noite desta segunda e comanda o primeiro treino na manhã de terça.

A saída de Conte foi uma surpresa, até pela boa campanha que o Águia vem fazendo na Série D. Em quatro jogos, é o único invicto do Grupo A5, com três empates e uma vitória. Com seis pontos, é o quarto colocado, fechando a zona de classificação e um ponto a menos que os líderes Goianésia-GO e Real Noroeste-ES. “Foi uma decisão pessoal dele. Disse que estava com problemas familiares e pediu demissão”, resumiu o presidente Iliê Vidal.

Imediatamente o dirigente tratou de buscar o acerto com um conhecido do clube e do torcedor. Cascca reassume para a sequência do Campeonato Brasileiro e para a disputa do restante do Campeonato Estadual, que deve acontecer em dezembro. “Não podíamos perder tempo que já temos jogo no sábado”, completou o dirigente.

O Águia Negra joga as próximas duas rodadas como visitante. Neste sábado (10), tem confronto direto pela permanência no G4 com a Aparecidense-GO no Estádio Anibal Toledo. Depois, viaja direto para o Espírito Santo onde, no dia 14, enfrenta o Vitória-ES, lanterna da chave, mas que vem de vitória na última rodada.