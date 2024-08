Fortaleza emplaca nona vitória seguida e assume liderança isolada do Brasileirão

Rogério Vidmantas

Capital News



João Moura/Fortaleza EC Yago Pikachu comemora com Lucero o gol da vitória tricolor no Castelão

O Campeonato Brasaileiro tem um novo líder nesta 23ª rodada. Neste domingo (25), o Fortaleza recebeu o Corinthians e fez a sua parte, com vitória por 1 a 0, gol marcado por Yago Pikachu no segundo tempo. Essa foi a nona vitória seguida do Leão da Pici, que tem melhor campanha do segundo turno.

Com a vitória, o Fortaleza chega aos 48 pontos, um a mais que o Botafogo, que ficou no empate com o Bahia em 0 a 0 e caiu para segunda posição. Palmeiras e Flamengo, ambos com 44 pontos, completam o G4. Já o Corinthians permanece com apenas 22 pontos e dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação com dois pontos de desvantagem para o Fluminense, primeiro time fora da degola.

Gol

O primeiro tempo na Arena Castelão foi truncado, tecnicamente ruim e com poucas chances de gol. A grande oportunidade do Corinthians surgiu com Pedro Raul, aos 22 minutos, quando o centroavante não conseguiu alcançar o cruzamento de Matheus Bidu para abrir o placar. Pelo lado do Fortaleza, um chute de Felipe Jonatan na parte final promoveu a única participação importante de Hugo Souza no gol alvinegro.

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, mas sem efetividade no ataque não marcou. Yuri Alberto, que voltou após quase um mês, desperdiçou três oportunidades. Na melhor delas, aos 27 minutos, Cardona salvou na linha do gol a finalização do camisa 9.

Já o Fortaleza precisou de uma oportunidade para marcar o gol do jogo. Aos 32 minutos, Moisés fez grande jogada, passou por Raniele e Charles e serviu Lucero. O centroavante tocou para o meio da área para Yago Pikachu finalizar de primeira e definir o resultado. O time da casa ainda teve um pênalti anulado pelo VAR, mas não fez diferença na vitória por 1 a 0.

Outros Jogos

Criciúma 0 x 1 Grêmio

São Paulo 2 x 1 Vitória

Internacional 1 x 0 Cruzeiro

Flamengo 2 x 1 Red Bull Bragantino