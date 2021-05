Flamengo vence Palmeiras no duelo de favoritos do Brasileirão

Agência Palmeiras Jogo equilibrado no Maracanã, mas o Mengão aproveitou uma das chances criadas para vencer

O Campeonato Brasileiro começou com o duelo entre dois dos favoritos ao título e vitória do atual campeão. Neste domingo (30), no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, larga na frente na corrida pela taça. Pedro, no segundo tempo, marcou o gol do jogo marcado por excelentes defesas dos goleiros Diego Alves e Weverton.

O jogo

Flamengo e Palmeiras fizeram um primeiro tempo bastante movimentado no estádio Maracanã. Logo aos 11 minutos, o atacante Pedro quase abriu o placar para o Mengão. Arrascaeta deu bom passe para o camisa 21, que tentou tirar do goleiro Weverton, mas esbarrou no defensor palmeirense. O Palmeiras respondeu seis minutos depois. Rony cruzou rasteiro para Luiz Adriano dentro da área. Sem marcação, o atacante chutou e Diego Alves fez a defesa com o pé.

O jogo ganhou intensidade e o Rubro-Negro chegou novamente ao ataque com Arrascaeta. Aos 24, o meia chutou colocado e Weverton fez a defesa. O Verdão respondeu com Raphael Veiga no lance seguinte. O atacante chutou cruzado e Diego Alves se esticou para defender. Já aos 36, o Palmeiras chegou perto de marcar com Rony. O atacante recebeu passe em profundidade de Luiz Adriano e acertou um belo chute. Diego Alves, outra vez, fez excelente defesa. No fim da primeira etapa, Pedro voltou a assustar os visitantes. Aos 45, o atacante recebeu passe de Everton Ribeiro e, dentro da área, chutou cruzado para fora.

Alexandre Vidal/CR Flamengo Pedro aproveitou jogada de Bruno Henrique para ,marcar o gol do jogo no Maracanã

O segundo tempo começou com intensidade. Antes do relógio alcançar o primeiro minuto, Bruno Henrique recebeu lançamento e chutou por cima do gol dos visitantes. Tentando abrir o placar, o Fla voltou a incomodar com Bruno Henrique. Aos cinco minutos, ele chutou cruzado e Weverton espalmou para escanteio. O Alviverde acordou na segunda etapa e, aos dez minutos, fez uma ronda perigosa na área do Flamengo. Rony bateu cruzado e Diego Alves defendeu. No rebote, Viña tocou para o gol e o goleiro evitou o gol palmeirense novamente.

Aos 24, Arrascaeta cobrou falta na área e Rodrigo Caio cabeceou de peixinho. Weverton fez grande defesa e, no rebote, impediu o gol de Arão. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro fez o seu primeiro gol no Brasileirão. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda deixando Gabriel Menino e Luan para trás e cruzou na medida para Pedro, de carrinho, empurrar a bola para as redes palmeirenses. Com a vantagem, o Fla quase fez o segundo aos 44, em chute cruzado de Bruno Henrique pela esquerda. O Palmeiras reagiu aos 45, quando Gustavo Scarpa chutou forte e Diego Alves defendeu. Nos minutos finais, o Verdão tentou aplicar uma ronda na área adversária, mas não impediu a primeira vitória do Rubro-Negro no campeonato.