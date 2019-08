Flamengo segura empate com Internacional e está na semifinal da Libertadores

Alexandre Vidal/CR Flamengo Empate em Porto Alegre foi suficiente para colocar o Flamengo na semifinal da Libertadores após 35 anos

A semifinal brasileira da Libertadores terá Grêmio e Flamengo. Nesta quarta-feira (29), em Porto Alegre, o Rubro-Negro segurou o empate em 1 a 1 com o Internacional e fez valer a vantagem por ter vencido a partida de ida para garantir a classificação entre os quatro melhores da competição continental. Rodrigo Lindoso, já no segundo tempo, colocou o Colorado na frente, mas Gabriel, quase no fim, igualou o placar e matou as chances de reação vermelha.

Na semifinal, o Flamengo enfrenta o Grêmio, que passou pelo Palmeiras. O jogo de ida será no dia 2 de outubro, em Porto Alegre, e a volta no dia 23, no Maracanã. A outra chave já tem o Boca Juniors-ARG classificado, após empate sem gols na Bombonera, também neta quarta com a LDU-EQU. O adversário sairá do duelo entre River Plate-ARG e Cerro Porteño-PAR, nesta quinta, em Assunção. Os argentinos fizeram 2 a 0 no jogo de ida.

O Jogo

O técnico Jorge Jesus surpreendeu com a escalação de Gerson na vaga do suspenso Willian Arão e o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, fazendo com que o Inter ameaçasse apenas em bolas aéreas. Logo no primeiro minuto, Gabriel teve a chance de colocar o Mengo na frente, mas parou na defesa de Marcelo Lomba. Aos seis, Guerrero até chegou a marcar, mas o lance foi invalidado por falta do peruano em Diego Alves. Depois, apenas finalizações de fora da área dos dois lados, mas sem grande perigo, até que aos 41 minutos, Patrick recebeu na entrada da área, mas bateu para fora.

No segundo tempo a partida ganhou em emoção com os gols, principalmente o gol colorado, aos 16 minutos. D’Alessandro cobrou falta na área e Rodrigo Lindoso se antecipou à marcação para, de cabeça, abrir o placar e empolgar a torcida, apesar da tensão durante três minutos enquanto o lance era revisado pelo VAR, com alegação de que a posição do volante era duvidosa, o que acabou não se confirmando.

Depois, o Flamengo ameaçou aos 26 minutos em chute de Bruno Henrique da entrada da área, defendido bem por Marcelo Lomba. Aos 36, Wellington Silva teve a chance de ampliar, mas também errou o alvo, mandando a bola para fora. O Inter foi para o abafa e isso fez com que o adversário tivesse o contra-ataque a seu favor e em um lance assim veio o empate e a confirmação da classificação. Arrascaeta inicia a jogada e lança Bruno Henrique que avança e toca para Gabriel, livre, empurrar para o gol vazio. Final empatado em 1 a 1 e lugar na semifinal da Libertadores para o Flamengo após 35 anos sem chegar à essa fase do torneio.