Flamengo goleia Santos e mantém perseguição aos líderes do Brasileirão

Twitter Oficial/CR Flamengo Filipe Luís, no chão, marcou um dos gols da goleada rubro-negra no Maracanã

De olho apenas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não teve dó dos reservas do Santos, preocupado com Libertadores, e chegou a sua terceira vitória seguida. Pela 25ª rodada, no Rio de Janeiro, o Mengão goleou por 4 a 1, gols de Filipe Luís, Gerson e dois de Gabriel Batista, fazendo valer a tradicional “lei do ex”, com Bruninho descontando.

A boa sequência, a melhor desde a chegada de Rogério Ceni, mantém o Flamengo na terceira posição, com 45 pontos, atrás do líder São Paulo e do Atlético-MG. O Santos, com 38 pontos, segue na oitava posição.

O jogo

O primeiro tempo no Maracanã começou com o Flamengo levando perigo logo aos quatro minutos de bola rolando. Bruno Henrique deu assistência para Gabriel, que driblou o goleiro, mas finalizou em cima de João Paulo. Na sequência, o Santos respondeu com chute de Jean Mota, parado na defesa de Diego Alves. Depois disso, as melhores oportunidades foram do time rubro-negro. Aos 19, Arrascaeta tirou tinta da trave esquerda de João Paulo. No minuto seguinte, Gerson recebeu bom passe de Rodrigo Caio e cruzou na área, onde Bruno Henrique testou para fora. O Peixe também voltou a assustar, aos 22, quando Jean Mota chegou chutando da marca do pênalti e mandou a bola à esquerda do gol de Diego Alves.

O Flamengo seguiu insistindo e quase saiu na frente aos 31, quando Gerson recebeu cruzamento na medida de Bruno Henrique, mas mandou à esquerda do gol santista. Na marca dos 41, a bola finalmente entrou. Após cobrança de escanteio, Arrascaeta ficou com a sobra pela esquerda e mandou na área novamente. Rodrigo Caio desviou de cabeça, e Natan explodiu no travessão. No rebote, Gerson chegou com velocidade e marcou de cabeça, fazendo 1 a 0.

O cenário do confronto não mudou para o segundo tempo. O Flamengo seguiu dominando as ações, enquanto o Santos encontrava dificuldades para criar. Logo aos dois minutos, Arrascaeta sofreu pênalti de Alex, e Gabriel mandou no canto esquerdo de João Paulo para fazer 2 a 0 para o time carioca. Aos 12, após boa jogada pela esquerda, Bruno Henrique se livrou da marcação e foi parado em boa defesa de João Paulo. Mas, no rebote, Filipe Luís empurrou para dentro do gol, ampliando.

O Rubro-Negro chegou ao quarto gol após Everton Ribeiro ser derrubado pelo goleiro alvinegro na área e a arbitragem marcar o pênalti. Gabriel foi novamente para a cobrança e bateu no mesmo canto da primeira vez para ampliar. O Peixe ainda descontou com Bruninho, que aproveitou cruzamento de Madson pela direita e marcou de cabeça. Os visitantes passaram a se lançar mais ao ataque, mas o Fla administrou bem o resultado positivo até o apito final.