Flamengo goleia Corinthians e derruba Fábio Carille

Alexandre Vidal/CR Flamengo Flamengo teve total domínio do jogo contra um Corinthians que pouco chegou ao gol de Diego Alves

A vida rubro-negra segue de paz e tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (3), no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada, o Flamengo atropelou o Corinthians em tarde inspirada de Bruno Henrique, cumprindo bem o papel de Gabriel, suspenso. O atacante marcou três gols na goleada por 4 a 1, com Vitinho completando e Mateus Vital descontando para os paulistas. O resultado foi último de Fábio Carille no comando do Timão nesta segunda passagem, demitido ainda no vestiário.

Em mais uma vitória, o Flamengo chega aos 71 pontos e mantém a vantagem de oito pontos sobre o vice-líder Palmeiras, com 63, faltando agora oito jogo ou 24 pintos a serem disputados. O Corinthians, agora com oito jogos sem vitórias, caiu para oitava posição, ainda com 45 pontos.

O jogo

O Maracanã mais uma vez estava lotado para jogo do líder do Brasileirão e os torcedores rubro-negros tiveram muito o que comemorar, mas demorou. O Corinthians, com uma postura defensiva, conseguiu se defender com certo sucesso até os 42 minutos, quando Arrascaeta dividiu com Cássio na área e, na queda, foi marcado pênalti. Bruno Henrique fez a cobrança aos 45 e abriu o placar. Na saída, o Mengão logo recuperou a bola e, em bela jogada de Gerson pelo meio, o meia fez lançamento preciso para Bruno Henrique invadir a área e marcar o segundo, fechando o placar do primeiro tempo.

O segundo tempo já começou com gol. No primeiro ataque, Bruno Henrique deixou Fágner para trás e, na saída de Cássio, tocou no canto, fazendo 3 a 0. Aos quatro minutos, após boa jogada pela esquerda, Arrascaeta tocou para Vitinho, que ficou cara a cara com Cássio e por pouco não fez o quarto, mandando a bola para fora.

O Corinthians foi tentando quebrar o embalo do Fla e, aos seis, conseguiu descontar. Mateus Vital aproveitou cruzamento de Pedrinho e, de cabeça, conseguiu fazer com que a bola passasse entre as pernas de Diego Alves, que não teve reação. Mas o domínio rubro-negro não parou e, aos 21, Vitinho ampliou. O camisa 11 recebeu de Willian Arão na intermediária, avançou e soltou uma bomba de canhota para completar o placar de goleada clássica em 4 a 1.

Carille fora

A saída de Fábio Carille do comando do Corinthians foi definida ainda no vestiário do Maracanã. O técnico, que já vinha pressionado após a sequência de jogos sem vitórias e a repercussão da derrota para o CSA-AL no meio de semana, não resistiu ao resultado. A escolha de um novo treinador será discutida nos próximos dias e o nome de Tiago Nunes, do Atlético-PR aparece como o preferido, mas apenas para 2020, já que o técnico já deixou claro que vai completar seu atual contrato, que termina no fim da temporada. Nos próximos dois jogos, pelo menos, o Corinthians será dirigido por Dyego Coelho, técnico do Sub-20.