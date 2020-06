Flamengo e Bangu reiniciam Campeonato Carioca nesta quinta

Divulgação/Secretaria de Cultura do RJ Jogos do Carioca serão concentrados no Maracanã, São Januário e Nilton Santos

O Campeonato Carioca teve retorno confirmado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), mesmo sem a concordância de todos os 12 participantes. Nesta quinta-feira (18), Flamengo e Bangu reiniciam a Taça Rio, segundo turno da competição. Botafogo e Fluminense, que alegam não ter tempo para se prepararem para os jogos, queriam a volta apenas em julho e ameaçam ir à Justiça.

Pelo calendário sugerido para as duas rodadas finais da fase de grupos da Taça Rio, o rubro-negro volta a campo novamente dia 25, enquanto Fluminense e Botafogo jogam 22 e 26 e o Vasco da Gama, em 21 e 24 de junho. O último jogo do Campeonato Carioca ocorreu no dia 16 de março. Segundo os últimos dados da Secretaria estadual de Saúde, o Rio tem 83.343 infectados e 7.967 mortos pela covid-19.

Realizado virtualmente, o chamado arbitral teve início na segunda-feira (15) e recomeçou nessa terça (16) à noite sob forte impasse. Apesar das ponderações e tentativas de acordo, Fluminense e Botafogo seguiram contra o retorno do torneio, por causa da pandemia. Entretanto, eles foram votos vencidos e não descartam buscar o caminho da Justiça Desportiva.

Se essa volta não parar nos tribunais, os jogos serão de portões fechados e vão ocorrer apenas nos estádios do Maracanã, São Januário e Nilton Santos. Eles ainda não têm hora marcada, o que deve ser definido nesta quarta (17) em reunião com a prefeitura, que já autorizou o retorno dentro da fase 2 de flexibilização da cidade. Esse encontro deve acertar ainda outros detalhes, envolvendo a operação das partidas. A Ferj espera também o aval do governo estadual sobre o protocolo Jogo Seguro, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os participantes das partidas.