FIFA adia início das Eliminatórias Sul-Americanas para outubro

Lucas Figueiredo/CBF Presidente da FIFA, Gianni Infantino (dir) junto com Rogério Caboclo, presidente da CBF

As Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo Catar 2022 começariam em março e, por causa da pandemia do novo coronavírus, ficou para setembro. Agora, a competição ganhou nova data. Nesta sexta-feira (10), a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou que as duas primeiras rodadas vão acontecer em outubro.

Recentemente, em declaração pública, o presidente da Fifa, o ítalo-suíco Gianni Infantino, falou sobre o início do torneio em setembro, mas mudou de opinião em relação à América do Sul após consulta a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a outras confederações do continente.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, os dez países disputam quatro vagas diretas na Copa do Mundo e uma vaga na repescagem, contra uma seleção da Oceania ou Ásia. O Brasil estreia contra a Bolívia em São Paulo e joga em seguida contra o Peru, em Lima.