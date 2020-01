Felipe Melo faz primeiros treinos no Palmeiras em nova posição

Tamanho do texto

Agência Palmeiras Felipe Melo fez os primeiros treinos do ano em novo posicionamento

O Palmeiras fez neste domingo (12) o primeiro treino nos Estados Unidos, onde está para participar da Florida Cup nesta semana. No trabalho comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo a novidade foi o posicionamento de Felipe Melo, trabalhando ao lado de Gustavo Gomez na zaga.

O recuo de Felipe Melo vinha sendo comentado nos bastidores e seria um pedido do treinador, mas respondendo postagens de jornalistas no Twitter, o atleta disse que Luxemburgo o teria deixado a vontade para escolher onde disputar posição.

Durante trabalho de ataque contra defesa em jogadas pelos lados do campo, a dupla Gomez e Melo trabalhou junta a maior parte do tempo, com o ex-volante tendo bom desempenho nos cortes de cruzamento feitos na área. Outras duplas foram formadas por Luan e Matheus Fernandes, Pedrão e Emerson Santos e Gabriel Menino e Patrick de Paula.

O Palmeiras estreia na Florida Cup na quarta-feira (15), às 12h (MS), contra o Atlético Nacional-COL. No sábado (18), às 15h (MS), o adversário será o New Yourk City-USA.