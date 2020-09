Dois titulares do Grêmio testaram positivo para Covid-19

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Grêmio testou 81 profissionais, entre atletas, membros da comissão técnica e funcionários do CT

Poucas horas antes de enfrentar o Universidad Católica-CHI pela Libertadores, o Grêmio perdeu a sua dupla de zagueiros titulares. Nesta terça-feira (29), pelo Twitter, o clube anunciou que Geromel e Kannemann testaram positivo para o novo coronavírus e, além da partida contra os chilenos, desfalcam o time pelos próximos 15 dias, período em que estarão em isolamento. De acordo com o departamento médico do Tricolor, ambos estão assintomáticos.

O clube gaúcho fez 81 exames de covid-19 em atletas, comissão técnica, equipe de apoio e funcionários do Centro de Treinamentos. Com exceção dos dois zagueiros, todos os demais apresentaram resultado negativo.

Sem os dois jogadores, as vagas nos próximos jogos do Grêmio devem ser ocupadas por David Braz e Rodrigues. Além de confronto pela Libertadores, a dupla de defensores também ficará fora do clássico Gre-Nal, no próximo sábado (3) pelo Campeonato Brasileiro.