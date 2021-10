De virada, Náutico vence Goiás no Recife e segue em recuperação na Série B

Rafael Vieira/AGIF/CBF Depois de seguidos tropeços, Náutico vence mais uma e ameaça recuperação na Série B

O Náutico-PE venceu o Goiás-GO por 3 a 2, no Recife, nesta terça-feira (5), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo de virada, o Timbu permanece na nona posição, com 41 pontos. O Esmeraldino fica em quarto lugar, com 48 pontos conquistados.

O jogo

O Náutico começou pressionando os visitantes no Estádio dos Aflitos. Aos dois minutos, Vinícius chutou forte e acertou o travessão do Goiás. No ataque seguinte, Jailson cabeceou e Tadeu fez bela defesa. Porém, foi o Esmeraldino que abriu o placar. Alef Manga recebeu passe de Élvis e estufou as redes do Náutico.

O Alvirrubro não se abalou e buscou o empate aos 23 minutos. Caio Dantas recebeu cruzamento de Júnior Tavares e cabeceou firme para o fundo do gol. Mais ofensivo desde o início, o Náutico virou o jogo aos 28 minutos. Matheus Jesus finalizou e Tadeu defendeu. No rebote, o volante estufou as redes do time goiano.

O Verdão quase empatou aos 31 minutos, em chute cruzado de Alef Manga que parou na defesa de Anderson. Cinco minutos depois, Elvis chutou forte da entrada da área e Anderson espalmou. Antes do intervalo, aos 43, Alef Manga tentou de novo e o goleiro alvirrubro salvou.

O segundo tempo começou menos intenso. O Goiás chegou aos 16 minutos. O atacante Welliton driblou o goleiro, chutou e o zagueiro Camutanga evitou o gol. Depois de evitar um gol, Camutanga fez o terceiro do Timbu. Aos 28 minutos, o zagueiro recebeu cruzamento rasteiro de Vinícius e não deu chances para Tadeu. No fim, aos 41 minutos, o Goiás ensaiou uma reação e marcou com Dadá Belmonte. O meia cabeceou no contrapé do goleiro, fez o segundo, mas não evitou a derrota do visitante.