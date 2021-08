De virada, Ceará vence clássico com Fortaleza pelo Brasileirão

Twitter Oficial/Ceará SC Vozão buscou a virada e segue bem colocado no Brasileirão

Deu Vozão no Clássico-Rei da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1), o Ceará-CE venceu o Fortaleza-CE de virada por 3 a 1 e interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos do rival. Com o resultado, a equipe alvinegra segue na sétima posição, agora com 22 pontos. Enquanto o Tricolor tem 27 e ocupa a terceira colocação.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo na Arena Castelão em ritmo intenso e partindo para cima do Ceará. Pikachu e David assustaram. Mas foi com Tinga, que o Leão abriu a contagem na Arena Castelão. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, Benevenuto testou firme, Richard fez a defesa parcial e no rebote o camisa 2 completou para o fundo da meta.

Ainda insistindo no ataque, o Tricolor tentou o segundo novamente com Tinga e em finalização de Robson. Mas, se o Fortaleza chegou e não ampliou, do outro lado, o Vozão precisou de apenas uma chance para empatar a partida. Na marca dos 36, Lima apareceu pelo lado direito e cruzou na medida para Kelvyn estufar as redes.

Depois do intervalo, o jogo ganhou em equilíbrio e as equipes alternaram momentos de pressão. Melhor para o Ceará, que mais uma vez soube aproveitar as oportunidades. A partir dos 35 minutos, a equipe alvinegra montou acampamento no ataque e chegou ao segundo com Cléber, o atacante aproveitou bate-rebate dentro da área, ganhou da marcação e fez a cabeçada certeira para virar o clássico. Na sequência, aos 40, Rick partiu em velocidade na direita e bateu cruzado para sacramentar a vitória do Vozão.