DAC vence Maracaju e mantém liderança do Grupo C no Estadual Sub-20

Divulgação/DAC DAC sofreu pressão no fim e, no último lance do jogo, marcou o gol que definiu o placar

O Dourados AC abriu o retorno da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 com mais uma vitória. Nesta sexta-feira (1), no Estádio Douradão, o DAC venceu o Maracaju AC por 3 a 1 e segue invicto na competição na liderança do Grupo C, com dez pontos e classificação para próxima fase garantida. Na outra partida da quarta rodada, neste sábado (2) a SE Pontaporanense, lanterna sem pontuar, recebe o Aquidauanense FC, segundo com sete pontos.

Gols

No Douradão, a chuva no início do jogo ajudou para que saíssem os gols. Aos 20 minutos, em cobrança de falta pela esquerda, Marquinhos bateu direto, a bola pegou no gramado, bateu no peito do goleiro e sobrou para Lucas fazer o primeiro gol do jogo, 1 a 0. O empate veio pelo alto, aos 31 minutos. Mikael cobrou falta da esquerda, Felipe Trovão foi mais rápido que os marcadores e, de cabeça, igualou o placar. Esse foi o primeiro gol que o DAC levou no campeonato.

No segundo tempo, o Dourados voltou a ficar na frente no placar aos 13 minutos. Pela esquerda, após cobrança de falta, a zaga do MAC não afastou e Jocimar jogou para as redes, fazendo 2 a 1 para o time da casa. Depois o Maracaju pressionou e quase empatou aos 46 minutos com Matheuzinho, desviando de letra uma bola na área, matando o goleiro, mas deu azar e a bola foi para fora. O castigo veio aos 48, com Nathan, de cabeça, aproveitando cruzamento de Gabriel e fechando o placar em 3 a 1.