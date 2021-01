Cuiabá vence Juventude em confronto direto por lugar no G4

Twitter Oficial/Cuiabá EC Dourado fez o gol da vitória no primeiro tempo e segurou o resultado em casa

Se para chegar ao Brasileirão o Cuiabá-MT precisa passar por uma série de decisões nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (5) o time mato-grossense venceu uma das mais importantes. Em confronto direta para lugar no G4, abrindo a 33ª rodada o Dourado recebeu o Juventude-RS e venceu por 1 a 0, gol de Anderson Conceição ainda no primeiro tempo.

Apesar da rodada estar no começo, o lugar na zona de acesso está garantido. O Cuiabá chegou aos 34 pontos e assumiu a terceira posição provisoriamente, deixando o adversário em quarto, com 52. O lugar é ameaçado pelo CSA-AL que enfrenta o Figueirense-SC na sexta-feira (8). Se o time alagoano não vencer, nada muda.

O Jogo

Na Arena Pantanal, o primeiro tempo do confronto direto pelo acesso entre Cuiabá e Juventude terminou melhor para o time da casa. Aos 34 minutos, o capitão Anderson Conceição aproveitou levantamento na área de Rafael Gava e subiu mais que a defesa para testar firme para o gol e fazer 1 a 0. Antes disso, a melhor chance criada pelo Ju foi na cobrança de falta de João Paulo, que exigiu boa defesa de João Carlos.

Na volta do intervalo, o Dourado seguiu controlando as ações, com mais posse de bola e criando as melhores chances de gol. Logo aos dois minutos, Felipe Marques cruzou na área, Marcinho pegou de primeira, mas mandou para fora. Depois, já aos 23, Jenison escorregou na hora de finalizar e viu Carné fazer a defesa. No lance seguinte, Yago foi quem desperdiçou. O atacante recebeu na cara do gol, mas acabou furando a jogada. Apesar de não aproveitar as oportunidades, o Dourado administrou a vantagem até o apito final e garantiu os três pontos na rodada.