Cuiabá vence Botafogo e alcança zona de acesso na Série B

A boa fase do Cuiabá-MT na Série B do Campeonato Brasileiro teve sequência nesta sexta-feira (23) com mais uma vitória e lugar provisório no G4. Em casa, o Dourado recebeu o Botafogo-SP pela 18ª rodada e venceu por 2 a 0, gols de Gilmar e Jean Patrick, e espera a conclusão dos jogos do fim de semana para saber a posição que fica na classificação. O resultado coloca a equipe mato-grossense, momentaneamente, na quarta posição da tabela, com 29 pontos. Já o time de Ribeirão Preto aparece na sexta colocação, com 27 somados.

Na Arena Pantanal, com mais posse de bola e boa troca de passes, o Cuiabá foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O gol veio aos 29 minutos após cruzamento de Paulinho na área, Gilmar se antecipou ao goleiro e bateu no cantinho. O Fogão até poderia ter empatado antes do apito, aos 40, mas o goleiro Victor Souza saiu nos pés de Henan, que apareceu cara a cara dentro da área.

O Dourado voltou do intervalo e seguiu dominando as ações. Na marca dos 27 minutos, Felipe Marques recebeu passe de Jean Patrick e, dentro da área, chutou de esquerda. Darley fez boa defesa e salvou o que seria o segundo gol do Cuiabá. O Botafogo, por sua vez, não conseguia conter o ímpeto ofensivo dos donos da casa. Mas foi o Cuiabá quem balançou de novo as redes. Aos 37, após troca de passes, Alê invadiu a área e achou Jean Patrick, que só teve o trabalho de bater e tirar o goleiro Darley, definindo o placar de 2 a 0.