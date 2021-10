Cuiabá vai à Porto Alegre e arranca empate com o Grêmio

AssCom Dourado Cuiabá comandou o placar duas vezes, mas volta de Porto Alegre com bom empate

O Cuiabá-MT segue acumulando pontos importantes para cumprir o objetivo de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada, nesta quarta-feira (6), o Dourado foi à Porto Alegre enfrentar o Grêmio, esteva na frente do placar duas vezes, mas ficou no empate em 2 a 2, gols de Max e Marllon, com Alisson marcando duas vezes para o Tricolor.

Com mais esse ponto, o Dourado agora tem 30 pontos na 12ª posição, sete pontos de vantagem do próprio Grêmio, com 23 e na 17ª posição, o primeiro na zona de rebaixamento.

O jogo

A primeira chance do jogo na Arena do Grêmio foi do Cuiabá. No primeiro minuto, Max chutou por cima do gol. O Tricolor respondeu aos 16 minutos em chute de Campaz, também por cima do gol. Seis minutos depois, o Cuiabá abriu o placar em Porto Alegre. Max recebeu cruzamento de Jenison e finalizou de primeira para o fundo das redes. Aos 42, o Tricolor Gaúcho chegou ao ataque em chute de Douglas Costa. Walter defendeu. O Dourado tentou aos 47 em chute forte de Max.

O Grêmio voltou para o segundo tempo buscando o empate. Aos seis minutos, Alisson recebeu cruzamento rasteiro de Rafinha e mandou de primeira para o fundo das redes. A virada quase aconteceu aos 28 minutos. Churín recebeu cruzamento de Douglas Costa e cabeceou para fora. Cinco minutos depois, o Dourado voltou a ficar em vantagem. Marllon, de cabeça, fez o segundo dos visitantes. Mas não deu tempo de comemorar. Aos 36, Alisson recebeu passe de Rafinha e bateu com estilo para empatar.