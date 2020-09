Cuiabá recebe Náutico para defender liderança isolada na Série B

Twitter Oficial/Cuiabá EC Técnico Marcelo Chamusca comemorou semana de treinos e recuperação de atletas

Defender a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro é o objetivo do Cuiabá-MT nesta terça-feira (29). Na Arena Pantanal, às 21h30 (MS), o Dourado recebe o Náutico-PE e a vitória garante a posição, enquanto um tropeço possibilita que perseguidores próximos do G4 alcancem ou até ultrapassem o time mato-grossense.

Com 11 jogos disputados, o Cuiabá soma 22 pontos e está sozinho na primeira posição. Mas muito perto tem o Paraná Clube-PR e Ponte Preta-SP, ambos com 21 pontos, e América-MG com 19, completando o G4. Outro que ameaça é a Chapecoense-SC, com 18 pontos, porém tem duas partidas a menos e melhor aproveitamento da competição.

Semana Cheia

No último treino do Dourado antes da partida, o técnico Marcelo Chamusca comandou um trabalho técnico-tático, mas não informou a equipe titular que pretende mandar a campo. Mais do que a liderança, o treinador quer a vitória para se manter na parte alta da classificação. “Sermos líderes nos coloca em uma maior distância do quinto colocado. Os clubes se intercalam na liderança, mas o mais importante e ganhar os jogos, ter uma regularidade e se manter dentro de uma boa colocação. Claro, a vitória nos deixa na liderança por mais uma rodada, mas acima de tudo é criar uma vantagem do quinto colocado e estar sempre no G4”, declarou Chamusca.

O técnico comemora a semana cheia que teve de treinos e reabilitar alguns atletas. “É uma semana fundamental para nós. Tivemos tempo para nos preparamos e recuperar os atletas da sequência de jogos, além da possibilidade de treinar nossas mecânicas e conceitos de jogo”, explicou.