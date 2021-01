Cruzeiro vence Sampaio Corrêa e mantém chances remotas de acesso

Bruno Haddad/Cruzeiro EC Pottker aproveitou ataque no início do jogo para fazer o gol da vitória cruzeirense

Depois de quatro tropeços seguidos, que praticamente acabaram com possibilidades de acesso, o Cruzeiro voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada, a Raposa visitou o Sampaio Corrêa-MA, em São Luís, e venceu por 1 a 0, gol de Willian Pottker ainda no início da partida, que teve arbitragem sul-mato-grossense com Paulo Henrique Vollkopf.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 44 pontos e aparece na 11ª posição, ainda com chances matemáticas de subir, mas para isso teria que ter uma sequência improvável de resultados favoráveis. Faltando cinco rodadas, o time mineiro pode atingir, no máximo, 59 pontos. No G4, o Cuiabá é terceiro com 54 e o CSA quarto colocado com 52 e ambos também disputam mais 15 pontos. Já o Sampaio tem 45 e é o nono colocado.

O Jogo

No Estádio Castelão, o Cruzeiro largou na frente logo aos três minutos de jogo. Em boa trama do ataque mineiro, Giovanni achou Airton pela esquerda e o camisa 77 cruzou na medida para William Pottker estufar as redes. Com o placar aberto, o Sampaio foi aos poucos controlando as ações em busca do empate. Roney, aos 22, fez bela jogada individual e bateu rente à trave adversária. Na sequência, Robson também assustou e dessa vez Fábio salvou a Raposa. E, já nos minutos finais da primeira etapa, Caio Dantas chegou duas vezes para o Tricolor, mas não conseguiu levar a igualdade para o intervalo.

No início do segundo tempo, os visitantes passaram a jogar com um a menos, após expulsão de William Pottker. Com a vantagem numérica, o Sampaio Corrêa se lançou ao ataque, mas com pouca inspiração. As melhores chances do time da casa saíram já nos minutos finais com Caio Dantas e Jackson, mas novamente Fábio evitou o gol e garantiu mais três pontos para o Cruzeiro.