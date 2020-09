Cruzeiro perde para Avaí em casa e se complica na Série B

Alessandra Torres/AGIF/CBF Cruzeiro sofreu a quinta derrota na Série B, contra quatro vitórias

A situação do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro se complicou ainda mais. Pela 11ª rodada, a Raposa recebeu o Avaí-SC em Belo Horizonte e perdeu por 1 a 0, gol de Pedro Castro no segundo tempo. A derrota, a quinta na Segundona, manteve os mineiros com oito pontos na 15ª posição e podem até entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de Sampaio Côrrea-MA, CSA-AL ou Oeste-SP. O Avaí é 11º com 13 pontos.

O Jogo

O confronto terminou zerado no primeiro tempo no Mineirão. Tentando fazer valer o mando de campo, o Cruzeiro teve mais a bola nos 45 minutos, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar. Airton, Cacá, Filipe Machado e Manoel tiveram as chances da equipe mineira. Do outro lado, o Avaí apostou nos contra-ataques, mas também não teve sucesso.

O cenário da etapa inicial parecia se repetir na volta do intervalo. Sem conseguir furar o bloqueio do Leão, o time da casa tentou primeiro pelo alto com Marcelo Moreno e Arthur Caíke. Aos 27, Marcelo Moreno optou pelo chute de fora da área e parou em Lucas Frigeri. Até que, aos 33, os visitantes apareceram no ataque pela primeira vez e foi suficiente para abrir a contagem no Mineirão. Getúlio recebeu na esquerda e mandou para Pedro Castro, o camisa 7 se livrou da marcação e mandou para o fundo das redes. Correndo atrás do prejuízo, aos 44 minutos, Régis e Matheus Pereira assustaram para os mineiros e novamente Frigeri evitou o gol, garantindo a vitória catarinense.