Coritiba e Sport abrem rodada com jogo sem gols pela Série B

Empate mantem o Sport na vice-liderança e o Coritiba pode perder a terceira posição

Terminou sem gols o jogo que abriu a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba-PR e Sport-PE empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (4). Paranaenses e pernambucanos seguem muito perto do acesso à Série A em 2020. O Coxa ocupa a terceira colocação, agora com 53 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO. O Leão mantém a vice-liderança, somando 57.

Primeiro tempo morno no Couto Pereira. O Sport teve maior posse de bola (53%), mas sem definição nas jogadas. No fim da etapa inicial, ninguém, de fato, conseguiu acertar a direção do gol.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, em ritmo lento. O Leão teve tímida chance aos 16 minutos. Hyuri acertou cabeceio que veio de escanteio, a bola ficou viva na área do Coxa, mas ninguém do Sport apareceu para mandar no gol. Já o Coritiba passou perto aos 32, em finalização de Thiago Lopes, mas que parou na defesa do goleiro Luan Polli. Ao apito final, o placar estava do mesmo jeito que começou o jogo.