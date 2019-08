Corinthians e Fluminense não saem do zero pelas quartas da Sul-Americana

Agência Corinthians Jogo de ida das quartas de final terminou igual e sem gols em Itaquera

Muriel estava no caminho do Corinthians nesta quinta-feira (22). Pela rodada de ida da Copa Sul-Americana, o Timão recebeu o Fluminense e não saiu de um empate sem gols em São Paulo, o que deixa a disputa aberta para a volta, no Rio de Janeiro. Apesar da insistência em busca do gol, a jornada inspirada do goleiro tricolor evitou que o time alvinegro abrisse vantagem em casa.

O jogo de volta acontece na próxima quinta (29), no Maracanã. O vencedor avança para a semifinal, enquanto um novo empate sem gols leva a disputa para os pênaltis. Em caso de empates com gols, a vaga será corinthiana.

O jogo

Apoiado por mais de 37 mil torcedores em Itaquera, o Corinthians tentou impor ritmo no início, mas esbarrou em um sistema defensivo bem armado pelo Fluminense, que chegou a ser melhor nos primeiros 25 minutos de jogo. O time da casa até ameaçou com chutes de Clayson e Pedrinho, mas que pararam em defesas tranquilas de Muriel. O lance mais perigo veio já nos acréscimos, em jogada de Fagner pela direita. O lateral cruzou por baixo e, já na pequena área, Julião conseguiu evitar a conclusão de Junior Urso.

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo e assustou aos 15 minutos. Matheus Vital cruzou da esquerda, Junior Urso não conseguiu completar e, na sobra, Pedrinho emendou de primeira, mas para fora. Aos 25, foi a vez do Flu chegar em chute de Daniel que Cássio deu rebote, mas a sobra não foi aproveitada por Nenê, travado por Manoel. Cinco minutos depois, Clayson chuta da entrada da área para defesa segura de Muriel.

O goleiro tricolor apareceu de novo aos 35, após cobrança de falta de Clayson. Gil escorou para conclusão de Boselli, mas Muriel evitou o gol. Já nos acréscimos, veio o lance mais perigoso e a defesa mais importante do jogo. No cruzamento de Fágner, Gustavo cabeceou firme e Muriel desviou. A bola ainda bateu no travessão antes de Frazão chutar para longe da área. Fim de jogo sem gols e disputa aberta pela classificação.