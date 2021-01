Copa do Brasil terá jogo final em São Paulo

Lucas Figueiredo/CBF Abel Ferreira e Renato Portaluppi, técnicos finalistas da Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil começa em Porto Alegre e termina em São Paulo. Assim ficou a ordem dos jogos finais entre Grêmio e Palmeiras para apontar o campeão da edição 2020. A definição dos mandos aconteceu em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e contou com as presenças de Renato Portaluppi e Abel Ferreira, treinadores finalistas.

As datas dos jogos finais dependem da decisão da Copa Libertadores, dia 30 de janeiro. Se o Palmeiras bater o Santos, viaja em seguida para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e a decisão da Copa do Brasil começaria dia 28 de fevereiro na Arena do Grêmio e terminaria no dia 7 de março, no Allianz Parque. Caso o Verdão não seja campeão continental, as finais acontecem dias 11 e 17 de fevereiro.

O evento foi acompanhado pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo, pelo Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e pelo Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte. Também estiveram presentes o Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, e o técnico da Seleção, Tite.

Técnicos

Treinador do Grêmio desde 2016, quando conquistou a Copa do Brasil, Renato ressaltou que preferia decidir em casa, mas mostrou confiança no Tricolor para a final. "Eu acho que, acima de tudo, são dois grandes clubes. Eu gostaria de decidir em casa, não foi possível. O importante é que não tem o gol qualificado e depende muito do primeiro jogo. O Grêmio não muda o modo de jogar. Conquistamos alguns títulos jogando de uma forma e fica muito difícil mudar para uma decisão. O Grêmio joga como ele joga, Grêmio e Palmeiras se conhecem, serão 180 minutos de muito futebol e muitos lances positivos porque são dois grandes times", avaliou Renato.

Abel Ferreira também fez sua análise do confronto. Sem apontar favoritos, garantiu que o torcedor palmeirense verá uma equipe muito competitiva na final da Copa do Brasil e frisou a necessidade de promover um grande espetáculo na decisão. "O Palmeiras é uma equipe extremamente competitiva. Procuramos sempre competir para ganhar. Precisamos estar muito fortes mentalmente, nesse tipo de decisão, são jogos que se definem muito pelo que está na sua cabeça. O que me interessa é que quem possa assistir possa acompanhar um grande espetáculo, que possam sentir as emoções. Que seja uma grande final, que no fim vença a melhor equipe e que ela possa ser o Palmeiras", disse o técnico português.