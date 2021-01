Confiança bate Náutico em casa e se afasta da degola na Série B

Twitter Oficial/Náutico Vitória praticamente afasta possibilidade de queda do Confiança

Briga contra o rebaixamento no fechamento da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Aracaju, nesta segunda-feira (4), o Confiança-SE recebeu o Náutico-PE e venceu por 2 a 0, gols de Reis e Madison, ganhando pontos importantes para escapar da degola e, ao mesmo tempo, segurando o adversário no desespero.

Com o resultado, o Dragão chegou aos 42 pontos e se conseguiu vantagem considerável à zona de rebaixamento. Já o Timbu, com 35 pontos, abre o Z4, na 17ª posição, com 35 pontos. Na outra partida da noite, Paraná Clube-PR e Botafogo-SP empataram em 1 a 1 e seguem na zona de degola.

O Jogo

O primeiro lance de perigo da partida no Estádio Batistão foi logo aos três minutos para o Confiança. Após desvio na área, Matheus Mancini chutou para defesa à queima roupa de Anderson. O Náutico assustou aos 22, quando Jean Carlos levantou na área e Vinícius, de primeira, desviou a trajetória da bola e obrigou Rafael Santos a defender. Em seguida, aos 23, Vinícius arriscou chute e parou de novo no goleiro do Confiança. Antes do intervalo, aos 40, Guilherme Castilho aproveitou rebote e arriscou de primeira, a média distância. Anderson se esticou todo e evitou o que seria o primeiro gol do Dragão.

A partida seguiu movimentada na etapa final. Aos três minutos, Reis fez linda jogada, invadiu a área e fez cruzamento. A bola viajou e acabou acertando o travessão do Náutico. Logo em seguida, na marca dos quatro, Renan Gorne saiu cara a cara com Anderson, mas parou em grande defesa do goleiro do Timbu. Até que chegou o minuto nove, e com ele a penalidade de Anderson em Reis. Na cobrança, o próprio Reis bateu no meio e colocou o Confiança em vantagem no placar.

O Timbu teve grande chance aos 43. Rafael Santos foi buscar bola levantada e acabou saindo da área. A arbitragem assinalou o tiro livre indireto. Na cobrança, aos 45, Dudu mandou um foguete e obrigou Rafael Santos a praticar defesa milagrosa. Seria o empate do Náutico no Batistão.

Logo em seguida, após confusão em campo, Rafael Ribeiro, do Náutico, e Thiago Ennes, do Confiança, receberam o cartão vermelho e foram expulsos. Já nos acréscimos, na marca dos 52, o Dragão partiu em contra-ataque, Madison recebeu passe de Reis e, de frente para o gol, mandou para as redes e decretou o placar final em Aracaju.