Comercial perde para o Costa Rica e segue sem vencer no Estadual

EC Costa Rica amplia vantagem na liderança, enquanto Comercial se complica

Nada de vitória ainda para o EC Comercial no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nesta sexta-feira (19), o Colorado abriu a quarta rodada recebendo em Campo Grande o Costa Rica EC e não foi páreo para o líder do Grupo B. A Cobra do Norte venceu por 1 a 0 e ampliou a boa vantagem que tem na liderança, agora com dez pontos em quatro jogos, contra apenas dois do time vermelho, que jogou três vezes.

O gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo, mais precisamente aos 41 minutos. Pedrinho cobrou com perfeição falta próxima à área e não deu chances ao goleiro Lucas Alves. O Comercial ainda tentou pressionar no segundo tempo para buscar o empate, mas pouco perturbou o goleiro Rodolfo, que trabalho mais em lances de bola parada.

Na outra partida da chave, a SER Chapadão recebe o lanterna Três Lagoas SC neste sábado (20) e, vencendo, tira o Comercial da zona de classificação que, na última rodada do primeiro turno, vai ao Madrugadão enfrentar o Três Lagoas.