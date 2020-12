Comercial e Aquidauanense abrem briga por lugar na decisão do Estadual

Eduardo Vinicius Photo Na primeira fase, o Aquidauanense venceu o Comercial no Noroeste por 1 a 0

A segunda e conturbada semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa a ser definida neste domingo (13). Em Campo Grande, o Comercial recebe o Aquidauanense e tenta reverter a vantagem do melhor time da primeira fase. A partida de ida começa às 15h com transmissão para todo Estado pela TV Morena e terá arbitragem de Paulo Henrique de Melo Salmazio, auxiliado por Claysson Vieira Morais e Adanclei Neves Barros.

A chegada dos dois times à semifinal foi longe do habitual. Melhor campanha da primeira fase – no caminho venceu o Comercial por 1 a 0 -, o Aquidauanense enfrentaria o Corumbaense em dois jogos nas quartas de final, mas a desistência do adversário após a pausa causada pela pandemia do novo coronavírus facilitou a vida do Azulão que avançou sem nem precisar entrar em campo e ficou apenas aguardando contra quem jogaria a próxima fase.

A chegada do Comercial à semifinal não foi tão simples. Quinto colocado na primeira fase, o Colorado enfrentou o rival Operário, quarto colocado e, como agora, precisaria reverter a vantagem do adversário. No jogo de ida, o Galo venceu por 1 a 0, gol de Jonatas Obina. Na volta, empate em 1 a 1, gols de Jonatas Obina e Lucas Paulista. Situação resolvida e classificação do Galo se o lateral alvinegro Emerson não tivesse sido escalado irregularmente no primeiro jogo.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reconheceu o erro operariano e chegou a punir o clube administrativamente com a perda de três pontos, o que não mudaria a classificação. O Comercial então levou o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) que fez valer o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e puniu o Operário com a perde de três pontos mais os pontos conquistados na partida, um total de seis. Com a conta, a vaga na semifinal passou para o time vermelho.

Decisão

Os dois times ainda voltam a se enfrentar na quarta-feira (16), às 15h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana para definir quem joga contra o Águia Negra na final do Campeonato Estadual. O time de Rio Brilhante deixou a SER Chapadão para trás com derrota na ida por 1 a 0 e revertendo com goleada por 4 a 0 no jogo de volta. Os jogos que definem o campeão estão marcados para os dias 20 e 23.