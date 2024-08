Comercial apresenta elenco para disputa da Série B Estadual

Rogério Vidmantas

Arte: Divulgação/EC Comercial Experiente goleiro Rodolfo e o lateral Lucas Paulista voltam a defender a camisa colorada

Os clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense se prepararam para a competição que começa no feriado de 7 de setembro com seis clubes. Único time de Campo Grande na disputa, o Comercial começou os treinos na semana passada e agora apresenta, oficialmente, o elenco montado, com contratações e aproveitando jogadores que se destacaram no Estadual Sub-20.

O destaque do time para a Segundona MS é a volta do experiente goleiro Rodolfo, 37 anos, campeão pelo clube em 2010 e bicampeão pelo Costa Rica em 2021 e 2023. Outro jogador conhecido do torcedor colorado é o lateral Lucas Paulista, que já vestiu a camisa do clube em outras temporadas.

O elenco é formado ainda pelos goleiros João Augusto e Zé Pedro; os laterais Alessandro Moreno, Lucca e Júlio César; os volantes Guilherme Formiga, Weverton Jesus e Gustavo Ribeiro; zagueiros Pedro Henrique e Breno Miranda; os meias Cleiton Draxler, Donato, Lúcio Rassier, Matheus Bruxo e Raylan; e os atacantes Gustavo, Kennedy, Caio Vidal. Esse último destaque do Coxim na Série A Estadual neste ano.

Na comissão técnica, o técnico Tiago Lopes, ex-Coxim, terá suporte dos auxiliares Henrique Fortes (preparador físico), Michell Corrêa (preparador de goleiros), Mariana Olímpio (fisioterapeuta) e Murilo Lucas (analista de desempenho).

Segundo a tabela da competição, o Comercial estreia no dia 8 de setembro, no Estádio Virotão, contra o Naviraiense. O primeiro jogo na Capital será no dia 14, às 15h, contra o Águia Negra.